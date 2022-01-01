Пять главных ролей и кадров из фильмов Сергея Шакурова

Этого актера запоминает, наверное, каждый, кто хоть однажды увидел - в кино, театральных ролях или случайно, на улице. У Сергея Шакурова - благодаря таланту, улыбке ("вдруг сногосшибательный обворожительный, расслабляющий смайл и ты готова на все и за ним пойдешь", - вспоминала однажды Людмила Гурченко) и внешности, пожалуй, самое завидное амплуа в выбранной им профессии - "героя". И в то же время - дар играть самых разных персонажей ("вдруг этот смайл исчезает и вперед выползает такой татарин Каюмович, стоп, Люся, молчи", - и это тоже Гурченко). А фильмы с участием Шакурова - "Любимая женщина механика Гаврилова", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Визит к Минотавру", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие любит уже ни одно поколение зрителей, причем не только российских…

И в 2021 году он много снимался - в фильмах "Родные", "Пищеблок" и "Мастер", чуть раньше был и сериал "Перевал Дятлова". Теперь на его счету уже более 100 ролей в кино.

1 января народному артисту Сергею Шакурову исполнилось 80 лет.

С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. "Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием. Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актёрской школы", - говорится в поздравлении президента, пожелавшем актеру также "здоровья, благополучия и творческого долголетия".

А премьер-министр Михаил Мишустин в своей поздравительной телеграмме написал: "Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаете ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох… желаю вам вдохновения, творческих успехов, здоровья и удачи".

В свой день рождения Сергей Шакуров, кстати, снова решил выйти на сцену - в спектакле "Маленькие комедии" про Чехову", который идет в Театре "Русская песня".

Пять главных ролей Сергея Шакурова.

Конечно, их намного больше. Но мы выделили пять. Потому что эти фильмы многие из нас, наверняка, пересматривали ни один раз. И во всех его персонажи были очень разноплановыми: разные характеры, эпохи, образы актерская сверхзадача - творческие возможности и исполнительский дар Сергея Каюмовича действительно очень впечатляющие.

"Свой среди чужих, чужой среди своих". (1974). Режиссер Никита Михалков. Роль - командир эскадрона Андрей Забелин

Строгий, безбашенный, отчаянный кавалерист, верный давней дружбе, но непреклонно разыскивающий предателя, убившего его товарища и похитившего саквояж с золотом. В этом фильме Шакуров запомнился и отвагой, яростью, грозными речами и лидерскими качествами, а еще - принципиальностью, отменной спортивной подготовкой (актер - мастер спорта по акробатке, но здесь уже лихо скакал на лошадях) и стремительными отчаянными поступками.

Цитата-мем: "Вот она бумажная могила! Зарыли, закопали славного бойца-кавалериста… Сальдо-мальдо. Не могу больше! Уйди, зашибу!"

2. Сто дней после детства (1975). Режиссер Сергей Соловьев

Да, Сергей Шакуров всегда был смелым актером. После такой роли как в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" впору было развивать героическую тему и играть ярких, харизматичных лидеров - командиров, разведчиков, революционеров, директоров заводов.

А он выбрал историю про пионерский лагерь. Его персонаж - скульптор Сергей, лирик и романтик, во многом разочаровавшись, едет вожатым к детям, на летнюю смену. В пионерском галстуке, с с хмурой улыбкой и не веселым взглядом из-под бровей. Пробует поставить с детьми спектакль "Маскарад" по Лермонтову, погасить многочисленные конфликты, научить думать или хотя бы иметь свой взгляд на живопись, чувства… А может, попутно, и самому чему-то научиться у них.

Фраза-мем: "Эту картинку Сергей Борисович, мы знаем"

3. Любимая женщина механика Гаврилова (1981). Режиссер Петр Тодоровский

Механик Гаврилов - это сам Шакуров. А любимая женщина - героиня Людмилы Гурченко. Фантастический дуэт. Простой, приземленный, молчаливый работяга-механик, которого она, Рита, ждет, и пока в нее все влюбляются - такую искрометную, очаровательную, грациозную, в которую все влюбляются, а она всем отказывает и ждет его, по сути, почти не зная… В этом фильме также снимались Евгений Евстигнеев, Михаил Светин - много прекрасных актеров.

Сам Шакуров об этом фильме потом рассказывал: "Сыграть роль без единого слова не так-то просто. Я сыграл человека, о котором говорится на протяжении всего фильма и чьего появления все с нетерпением ждут, а он появляется только в самом конце фильма. Смешно сказать, но снимался я всего полдня!"

Фраза-мем: "Ты ведь не Гаврилов? - Я знаю. - А ей нужен Гаврилов. - Бог с ним, с Гавриловым. Я наконец встретил женщину, которая меня понимает и которая может меня оценить".

И еще одна: "Товарищ сержант, вы поаккуратнее-то с женихом!"

4. Анна Павлова (1983). Режиссер Эмиль Лотяну

В этом биографическом фильме о знаменитой балерине, Сергей Шакуров снова впечатляюще перевоплотился. Теперь он уже показывал "па", учил, да и сам демонстрировал технику танца - в роли известного балетмейстера Михаила Фокина.

Ради этого он несколько месяцев занимался в танцклассе музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. И это еще она грань таланта Шакурова - побывавшего и кавалеристом, и вожатым-педагогом, и скрипачом (в фильме "Визит к Минотавру) - теперь вот он освоил и искусство балета.

Фраза-мем: "Не трогайте меня, я лечу!"

И еще одна: "От этого империи не рушатся".

5. Экипаж (2016). Режиссер Николай Лебедев. Римейк советского фильма 1979 года, с иным сюжетом

А здесь Сергей Шакуров уже сыграл отца главного героя - летчика-стажера Алексея Гущина, в роли которого теперь Данила Козловский.

Этот фильм перенесен уже в наши времена, здесь иные возможности и спецэффекты. Есть поэтому и извержение вулкана, и камнепад, и мощный грозовой фронт, и люди, выпадающие из самолета. В чем-то это даже фильм-катастрофа, но, по сути, он - о верности, чести, мужестве, предательстве и подвиге - собственно, как и первый "Экипаж" 1979 года. И роль отца главного героя, который тоже приходит в диспетчерскую, здесь очень важна.

Фраза-мем: "Да какой он муж? Он летает постоянно в авиаотряде. Как ты"