Польша приняла от Швеции председательство в ОБСЕ

Польша с 1 января стала страной-председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 2022 году она будет координировать деятельность этой международной организации, в которую входят 57 стран.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил, что приоритетом для его страны во время ее председательства в ОБСЕ будет активное предотвращение и ослабление конфликтов, а также кризисных ситуаций. На министерской встрече в Стокгольме в декабре в присутствии главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена он сказал, что в этом году поляки будут демонстрировать другим странам-членам ОБСЕ свою ответственность, реализм и солидарность.

По словам Рау, Польша на посту председателя намерена действовать комплексно и активно, вовлекая в работу все институты ОБСЕ, миссии этой организации и страны. Лавров пожелал полякам удачи. По некоторым данным, этой зимой может состояться визит главы польского МИД в Россию в качестве председателя ОБСЕ.

Официальная церемония начала польского председательства пройдет 13 января в Вене - на заседании постоянного совета ОБСЕ. Ранее Польша была страной-председателем организации в 1998 году.