Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

Согласно документу, награждаются врачи и работники медучреждений. Глава государства отметил их самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников. Этот орден был учрежден в 2020 году в условиях пандемии и носит имя основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Ими награждаются за самоотверженное оказание медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены девять специалистов.

Медалью Луки Крымского - 36. Она присваивается за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.