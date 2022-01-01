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01.01.2022 00:10
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных госслужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих, предусматривающий в том числе повышение базовых должностных окладов.

Нынешний указ, в частности, вносит изменения в документы, в которых перечислены ставки окладов и ежемесячного денежного поощрения чиновников разных структур.

Путин поменял условия премий для чиновников

Например, в федеральных министерствах специалист-эксперт ранее имел должностной оклад в размере 2 600 рублей, а ежемесячное денежное поощрение на этой должности составляло 2,5 оклада, то есть 6 500 рублей. Теперь базовый должностной оклад составит 14 658 рублей, а размер денежного поощрения - 0,9 оклада (13 192 рубля). В свою очередь, ставка должностного оклада у заместителя федерального министра выросла с 5 650 до 31 845 рублей (коэффициент денежного поощрения при этом снижен с 10,5 до 3,5 оклада). Специалист 1-го разряда в аппаратах нижней и верхней палат парламента РФ ранее имел оклад 2 200 рублей и денежное поощрение в размере 2,5 оклада (5 500 рублей), а теперь - оклад 12 405 рублей и денежное поощрение в размере 0,9 оклада.

Аналогичным образом меняются оклады и структура денежного довольствия и для других должностей федеральной государственной гражданской службы в различных ведомствах. Указ также повышает размеры окладов за классный чин. Так, оклад по низшему классному чину - секретаря государственной гражданской службы 3-го класса - увеличен с 450 рублей до 6 145 рублей в месяц, а за высший классный чин - действительного государственного советника РФ 1-го класса - с 1 850 до 30 167 рублей.

Указ содержит и иные поправки, касающиеся выплат госслужащим. Для чиновников центральных аппаратов ежемесячные и иные выплаты будут осуществляться по нормам данного указа с 1 января 2022 года, для госслужащих территориальных подразделений федеральных органов власти, аппаратов судов и представительств РФ за рубежом - с 1 января 2023 года. Как отмечалось в пояснительной записке к принятому закону о совершенствовании системы оплаты труда в этой сфере, планируемые меры будут исполнены в том числе за счет средств, полученных в результате оптимизации структуры и сокращения численности госслужащих.

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