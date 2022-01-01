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01.01.2022 22:50
Рубрика: Общество

Раввин рассказал, можно ли поздравлять евреев с Новым годом

Текст: Елена Яковлева

Иудеев можно поздравлять иудеев с Новым годом, однако он празднуется только в секулярных еврейских семьях родом из стран бывшего СССР, сказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), раввин Александр Борода.

Фото: Сергей Николаев\РГ
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- Безусловно, поздравлять евреев с Новым годом уместно​​​, - цитируют его высказывание РИА Новости. - Но представители ультраортодоксальных общин зачастую даже не знают о таком празднике и никак не ассоциируют с ним свой жизненный порядок.

Традиция празднования Нового года, по его словам, характерна для евреев, живущих на постсоветском пространстве, причем "выросших в секулярных, светских семьях, каких большинство - это коррелирует с общей культурой празднования не только в России, но и за рубежом, где Новый год не очень популярен".

Интересно, что предыдущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже записывал новогоднее поздравление специально для русскоязычных граждан, "понимая, какую важность для них играет этот день".

Игнорировать праздник не стоит, потому что он связан с теплыми воспоминаниями из детства и атмосферой искреннего веселья, не приуроченного к какому-либо официозу.

- Но все-таки Новый год нельзя назвать полностью светским праздником, - отметил при этом раввин, - у него есть религиозные корни. Поэтому еврейская семья, придерживающаяся традиций, вряд ли позовет детям Деда Мороза и Снегурочку, также не принято и наряжать елку.

Общество Религия Новый год

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