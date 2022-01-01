Сергей Собянин назвал главные события года

Расширение московского метро и сети электробусов - одни из главных событий минувшего года. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

С 2011 года открылось сто станций метро и МЦК, сеть метрополитена расширилась в полтора раза. В то же время количество электробусов в Москве достигло тысячи, напомнил глава города. Также в топ наиболее заметных событий года Собянин включил рекорд жилищного строительства - введено в эксплуатацию семь миллионов квадратных метров недвижимости под заселение. Такого не было даже в эпоху массовой застройки в 1960-е годы.

Отдельно мэр затронул тему борьбы с пандемией. На сегодняшний день количество москвичей, прошедших полный курс иммунизации от коронавируса, приблизилось к шести миллионам.

В числе главных событий года Собянин также назвал модернизацию поликлиник, реконструкцию памятников культурного наследия, расширение возможностей проекта "Московское долголетие".