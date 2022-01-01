В Москве повысилась кадастровая стоимость недвижимости

С 1 января 2022 года кадастровая стоимость жилья в Москве увеличилась в среднем на 21 процент. Это стало следствием переоценки 7 миллионов объектов.

Основным фактором для повышения кадастровой стоимости стало подорожание на рынке. По итогам 2020 года цены на столичную недвижимость в среднем выросли на 40 процентов. Кадастровая оценка обновлена как для жилых, так и для коммерческих объектов. По офисам и точкам ритейла подорожание составило 4-8 процентов.

Отметим, что кадастровая стоимость недвижимости является базовым показателем при расчете налога на имущество и арендных платежей за городскую собственность. До этого в последний раз кадастровая переоценка проводилась в 2018 году.