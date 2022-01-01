Два человека погибли при пожаре в Камчатском крае

В новогоднюю ночь в городе Елизове Камчатского края сгорел деревянный одноэтажный дом размером десять на десять метров. В ходе тушения огня пожарные обнаружили двух погибших, еще два человека пострадали.

Как рассказали "РГ" в прокуратуре Камчатского края, дом был расселен и заброшен.

- Елизовская городская прокуратура проверит исполнение органами местного самоуправления полномочий по обеспечению безопасности неэксплуатируемого дома, - рассказала Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению.