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01.01.2022 07:53
Рубрика: Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Камчатском крае

Текст: Инесса Доценко

В новогоднюю ночь в городе Елизове Камчатского края сгорел деревянный одноэтажный дом размером десять на десять метров. В ходе тушения огня пожарные обнаружили двух погибших, еще два человека пострадали.

В здании университета в Биробиджане потушили пожар

Как рассказали "РГ" в прокуратуре Камчатского края, дом был расселен и заброшен.

- Елизовская городская прокуратура проверит исполнение органами местного самоуправления полномочий по обеспечению безопасности неэксплуатируемого дома, - рассказала Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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