К берегам Камчатки приближается шторм с девятиметровыми волнами

Штормовое предупреждение объявили на Камчатке.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 1 января в акватории Тихого океана (Алеутский муниципальный округ) прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров.

Оно сохранится до середины дня 2 января.

Спасатели информируют, что населенным пунктам на побережье шторм угрозы не несет. Но он повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. Поэтому руководителям компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.