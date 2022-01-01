На Сахалине и Курилах в праздники будут дежурить более тысячи военных

В новогодние праздники на Сахалине и Курильских островах будут нести дежурство более тысячи солдат и офицеров армейского корпуса Восточного военного округа. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ВВО.

Там заявили, что суточным нарядам и караулам предстоит круглосуточно контролировать воздушное пространство РФ и зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления. Помимо этого, продолжится охрана парков боевых машин, складов и арсеналов, служба в подразделениях и на контрольно-пропускных пунктах.

Известно, что за последние годы Минобороны РФ серьезно усилило группировку войск на Курилах. Так, ровно месяц назад на острове Матуа военные развернули ракетные комплексы "Бастион". Ранее вместе с комплексом "Бал" их разместили на островах Итуруп и Кунашир.

Известно, что эти комплексы - прекрасное средство для предотвращения атак с моря. Скажем, тот же мобильный "Бастион" со сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" может поражать вражеские цели за 300 километров от позиций. Скрытый в полусотне километров от воды, он способен прикрывать 600 километров побережья.