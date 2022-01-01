Почему возвращают алкоголь в якутские зоны трезвости

Госсобрание Якутии сделало вынужденный шаг назад в правовом закреплении жесткой антиалкогольной политики. В "трезвых" селах разрешили продавать спиртное. И хотя законопроект принят Ил Тумэном лишь в первом чтении, в окончательной редакции он может измениться разве что на уровне запятых, если на федеральном уровне правила регулирования алкогольного рынка останутся прежними.

В 2013 году, когда в Якутии был принят местный закон об ограничениях при реализации спиртного, регионам разрешалось вводить полный запрет на продажу такой продукции. Этим правом в республике к сегодняшнему дню воспользовались жители 188 сел, объявившие свои поселения зонами трезвости. Чтобы ни у кого не возникало желания искать лазейки в решениях сельских сходов, по каждой такой инициативе Ил Тумэн принимал отдельный закон, запрещающий торговать на этих территориях спиртным в магазинах, кафе и где бы то ни было.

Однако в 2017 году Госдума ограничила право региональных властей на вмешательство в эту сферу бизнеса. Теперь они по-прежнему могли вводить ограничения (вплоть до запрета) по условиям, времени и месту торговли спиртным, но за исключением предприятий общепита. Это изменение лишало смысла все наработки якутян по формированию зон трезвости. Какой прок с того, что в магазине водку не продают, если ее можно будет купить в сельском кафе?

Почти четыре года якутские депутаты тянули с приведением местной нормы в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Бесконечно это продолжаться не могло, тем более что один из предпринимателей обратился в Верховный суд Якутии с требованием признать региональный закон недействующим в части запрета на реализацию спиртного предприятиями общественного питания и летом 2020 года выиграл процесс. Неисполнение судебного решения грозило парламенту республики роспуском. Но для жителей отказавшихся от алкоголя сел сдача позиций может иметь такие серьезные последствия, что даже в этой ситуации на недавнем пленарном заседании, когда обсуждалась эта коллизия, вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев заявил:

- Голосовать за такой законопроект у меня не поднимется рука.

Он подчеркнул, что разрешить общепиту реализацию алкоголя в пока еще "трезвых" селах - это даже хуже, чем вернуть водку на прилавки магазинов. Тотальный запрет вводился для того, чтобы оградить от лицезрения бутылок сельскую молодежь, но именно она первой потянется "культурно выпить" в кафе, если в них появится спиртное.

Тем не менее большинство депутатов проголосовали за приведение местного закона в соответствие с федеральным. Деваться-то было некуда. Более того, по словам председателя Ил Тумэна Алексея Еремеева, затягивание с этим решением отнюдь не принесло республике пользу.

- В Госсобрание внесено еще более десяти законопроектов от представительных органов муниципальных образований, которые хотят ввести в своих селах зоны трезвости. Но из-за того, что мы уже который год не можем принять данный закон, мы их не вправе рассматривать. Представители еще 30 муниципальных образований консультируются с нами по поводу того, чтобы и там ввести запрет на реализацию алкоголя. Мы и с ними работать не можем, потому что попали в правовую ловушку, - рассказал он.

Смысла в "полусухом" законе без водки в магазинах и со спиртным в кафе немного - зоны трезвости будут ограничены количеством столиков. Но спикер призвал депутатов не драматизировать ситуацию и продолжить работу с Госдумой и коллегами из других регионов по отстаиванию своей позиции.

- Многие регионы выступают с предложениями вернуть субъектам Федерации право регулировать продажу спиртного в общепите. Нам надо присоединиться к их инициативам или выработать свой законопроект. А пока у нас нет другого выхода, кроме как исполнить решение Верховного суда, - резюмировал он.

Кстати

Депутаты поинтересовались у министра предпринимательства республики Ирины Высоких: много ли желающих открыть в "трезвых" селах кафе с алкоголем в меню? Выяснилось, что пока не было ни одного обращения. Но связано это не с заботой предпринимателей о здоровом образе жизни населения, а с дороговизной лицензии на продажу спиртного.

- Пошлина высокая, а продажа алкоголя в таких селах пока официально запрещена местным законом. Поэтому никто не желает зря тратить деньги, - объяснила министр.