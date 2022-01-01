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01.01.2022 09:00
Рубрика: Власть

С 1 января будет скорректирован перечень районов Крайнего Севера

Текст: Ольга Игнатова
С 1 января 2022 года будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Нужен он главным образом для того, чтобы проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки.

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К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всей Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и всего Камчатского края.

Прежде всего люди, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По информации Пенсионного фонда России, работавшие там мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет. При этом в районах Крайнего Севера они должны проработать не менее 15 лет, а в приравненных к ним местностях - не менее 20 лет и иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. В то же время на момент выхода на пенсию гражданам не обязательно жить на Севере.

У "северян" выше и сама пенсия. Так, фиксированная выплата к одному из видов страховой пенсии "северян" - по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца - увеличивается на соответствующий районный коэффициент, который устанавливает правительство.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Пермский край ДФО Бурятия СЗФО Карелия СЗФО Республика Коми ДФО Забайкальский край СФО Красноярский край

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