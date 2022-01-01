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01.01.2022 09:18
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли при пожарах в новогоднюю ночь в Хабаровском крае

Текст: Инесса Доценко

Шесть пожаров в жилых домах и одно возгорание частном ангаре, приспособленном под мастерскую, ликвидировали сотрудники МЧС в Хабаровском крае в ночь на 1 января.

Два человека погибли при пожаре в Камчатском крае

- В результате происшествий погибли три человека, один получил травмы. Эвакуировано 19 человек. По всем пожарам дознавателями Госпожнадзора МЧС России будут проведены проверки, в ходе которых установлены причины возгорания. В пожарах, где погибли люди, расследованием обстоятельств происшествия занимаются специалисты Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО, - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Два человека погибли при пожаре в частном доме в микрорайоне Победа по улице Некрасова в Комсомольске-на-Амуре. Один - при пожаре в деревянном доме на двух хозяев в населенном пункте Гаровка-1 (Хабаровский муниципальный район).

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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