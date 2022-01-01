В здании университета в Биробиджане потушили пожар

Возгорание, возникшее днем 31 декабря на площади 1500 квадратных метров в здании университета по улице Ленина в Биробиджане, полностью ликвидировано.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области, огонь повредил помещения на втором, третьем и четвертом этажах учебного корпуса, также пострадали перекрытия.

На месте происшествия работали 68 человек, было задействовано 18 единиц техники. Пострадавших нет. Причины возгорания, и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.

К настоящему моменту здание уже год не эксплуатировалось, в нем шел ремонт.