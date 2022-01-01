Диетолог назвала три вида самых вредных закусок к алкоголю

Традиция закусывать горячительные напитки домашними соленьями наносит двойной вред здоровью. Также нельзя сочетать алкоголь с маринадами и копченостями. Как пояснила врач-диетолог Центра медицинской профилактики Оренбургской области Галина Джорова, такие закуски надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов.

По словам специалиста, для того чтобы провести новогодние каникулы без вреда для здоровья и фигуры, следует придерживаться дробного режима питания - через равные промежутки времени. Это позволит всегда оставаться сытым, но избежать переедания.

Оптимальный выбор - нежирная белковая пища: включите в рацион праздничных дней телятину, курицу, индейку, говядину, судак, пикшу, минтай. Добавьте к ним свежие овощи. Они богаты клетчаткой, благодаря чему хорошо утоляют голод и помогают организму усвоить тяжелую пищу.

Не стоит жарить, лучше варите, тушите, запекайте - это намного полезнее, к тому же сохраняется натуральный вкус продукта.

В число полезных белковых закусок входит и икра. Но поскольку это продукт насыщенный, съедать более 50 - 100 граммов за один прием нельзя. Одного бутерброда будет вполне достаточно. Выбирая икру, нужно обратить внимание на то, чтобы она не была жидкой, вязкой. Хорошая икра должна быть суховата, икринки должны легко отделяться друг от друга. Настоящую икру легко отличить от фальсификата - если полить на икринки кипятком, должен появиться белый налет.

Питательной и полезной закуской является и холодец. Но рассчитывать на то, что он окажет лечебный эффект для суставов, не стоит.

Что касается салатов с майонезом, то небольшую порцию традиционного оливье можно себе позволить. Разумеется, о пресловутых тазиках речи не идет.

Врач подчеркнула, что диетологи выступают именно против промышленного майонеза - поскольку изготавливается он с использованием консервантов, загустителей, подсластителей.

- Для того чтобы такой продукт долго хранился, нужно щедро сдобрить его химическими добавками. А когда человек сам готовит майонез - это хорошо и здорово, - пояснила Галина Джорова.

Эксперт напомнила о том, что существует много других более полезных заправок, которые с успехом могут заменить майонез. Это нежирный натуральный йогурт, сок лимона или лайма, разные виды уксуса (в очень небольшом количестве), горчица, растительные масла (оливковое, кунжутное, масло грецкого ореха, тыквенное).

И не забывайте пить воду. Ее употребление в промежутках между приемами пищи поможет быстрому и легкому насыщению.