На Алтае 2022 год объявили годом снежного барса

Правительство Республики Алтай объявило наступивший новый 2022 год годом снежного барса.

- По восточному календарю 2022 год - это год тигра, а у нас в республике есть свой настоящий тигр - это снежный барс, - сообщил глава региона Олег Хорохордин. - Его самая большая в стране популяция обитает как раз на нашей территории. К тому же в этом году исполняется 12 лет Дню снежного барса, который отмечается в Республике Алтай с 2010 года.

Руководство Республики Алтай пообещало в этом году уделить особое внимание сбережению ирбиса - редкого и красивейшего вида.

По данным WWF России, всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов. В Республике Алтай насчитывается около 45 особей ирбисов.

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