СК возбудил дело после гибели пяти человек в пожаре под Иркутском

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело после пожара в селе Хомутово, в котором погибли пять человек, включая подростка.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы рано утром 1 января. Горел деревянный двухэтажный дом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа - сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. В пожаре погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу.

Причины пожара пока неизвестны. На месте происшествия до сих пор работают следователи СК и криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".