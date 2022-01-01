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Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после гибели пяти человек в пожаре под Иркутском

Текст: Наталья Козлова
Фото: irk.sledcom.ru Фото: irk.sledcom.ru
Фото: irk.sledcom.ru

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело после пожара в селе Хомутово, в котором погибли пять человек, включая подростка.

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Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы рано утром 1 января. Горел деревянный двухэтажный дом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа - сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. В пожаре погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу.

Причины пожара пока неизвестны. На месте происшествия до сих пор работают следователи СК и криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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