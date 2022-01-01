В Новосибирске автомобиль врезался в опору моста, погибли двое

В Новосибирске произошло ДТП по улице Красный проспект, в результате которого погибли два человека.

- Водитель на автомобиле Subaru Legacy, двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Советской, в сторону улицы Фабричной, - сообщили "РГ" в УГИБДД УМВД России по Новосибирской области.

Возле дома № 2 по улице Красный проспект он не справился с управлением и врезался в бетонную опору моста.

По данным ГИБДД, водитель и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку Subaru Legacy 1987 года на скорой помощи доставили в больницу с различными травмами.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.