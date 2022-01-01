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01.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Космонавт раскрыл секрет: Что пьют в космосе на Новый год

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Герой России космонавт Андрей Борисенко рассказал корреспонденту "Российской газеты", как на орбите отмечают Новый год. Что едят, какие дарят подарки и о космических Деде Морозе и Снегурочке.
Фото: Сергей Николаев\РГ Фото: Сергей Николаев\РГ
Фото: Сергей Николаев\РГ

Андрей Иванович, несколько лет назад вам довелось отметить вдали от Земли наступление нового года. Причем несколько раз. Как на борту Международной космической станции готовятся к этому празднику?

Андрей Борисенко: Там нет такой тщательной подготовки, как на Земле. У космонавтов перед полетом нет на это времени. Но подарки - да, покупаем. Очень символические - небольшого размера и веса. Потому что параметры личных вещей, которые можем взять в космос, жестко ограничены. Берут, например, магнитики, открытки.

Но какой Новый год без елки и Деда Мороза?

Андрей Борисенко: А она на борту есть. Искусственная, небольшая, пожаробезопасная. На российском сегменте МКС крепится на потолке, макушкой вниз. Это не ради экстравагантности, а просто потому, что так удобнее. Не мешает.

И Дед Мороз есть. Кто-то из космонавтов входит в его роль и раздает подарки из заранее припасенного мешка. А бывает, если на орбите на Новый год оказывается и женщина, Деда Мороз приходит со Снегурочкой. Я как раз попал на такой Новый год, Снегурочкой стала американский астронавт Пегги Уитсон.

Что касается времени, то отмечать могут и несколько раз, в зависимости от того, откуда космонавты и какое у них на Родине поясное время.

Фото: iStock
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Чем угощаетесь?

Андрей Борисенко: Продукты берутся из обычного рациона. Но каждый экипаж, конечно, что-то старается припасти особенное. У нас это была черная икра.

Почему черная? Потому что все продукты, которые попадают на МКС, должны соответствовать определенным правилам безопасности. И российское предприятие, специализирующееся на изготовлении космического питания, научилось упаковывать черную икру так, чтобы она могла выдерживать условия космического полета и долгого хранения.

Берете в полет шампанское?

Андрей Борисенко: Спиртное на борту запрещено. Совсем не потому, что боятся, а вдруг кто-то из космонавтов выпьет лишнее. Все космонавты - люди крайне ответственные и мотивированные, и прекрасно понимают, что можно делать в космосе, что нет.

Причина другая: пары спиртных напитков негативно влияют на ряд бортовых систем. Это недопустимо. Вместо шампанского пьем кофе, сок, чай, другие безалкогольные напитки - кому что нравится.

Участников полета принято кормить чем-то сугубо космическим: тем, что выросло на орбите?

Андрей Борисенко: Так на орбите пока нет оранжереи и теплиц! Да, периодически проводятся эксперименты по выращиванию чего-то. Я в первом полете участвовал в эксперименте по выращиванию пшеницы.

Во втором - зарубежные коллеги пригласили "снять пробу" с их выращенного салата. Съели по несколько листиков. Понравилось, от земного не отличишь. Но сознание того, что ешь салат, выращенный в космосе, лично мне дало эмоциональный заряд. Почувствовал себя человеком, который шагнул вперед, этаким марсианином.

А так на МКС довольно разнообразная еда, питаемся по цикличному 16-дневному меню. И одно из популярных блюд - творог с орехами. Есть и дополнительные, так называемые бонусные контейнеры, в которых не то, что деликатесы - но какие-то другие продукты, но в малом количестве. А еще с грузовыми кораблями посылочки от родных получаем. Супруга мне обычно кладет конфеты (люблю сухофрукты в шоколаде), джем лимонный, клубничный, вишневый, горький шоколад. В общем, долгоиграющая вкусняшка.

Что касается космического питания: была как-то шумиха, что грузовой корабль не долетел. Тем, кто на орбите, пришлось затянуть пояса?

Андрей Борисенко: Это глупости, которые тиражируют некоторые блогеры - большие "специалисты" по ракетной технике, а заодно по вакцинации и всему остальному.

Фото: из личного архива Андрея Борисенко

Так получилось, что у меня в каждом полете не досчитывались по одному грузовому кораблю. Ничего страшного: есть запасы. Быстро проводим ревизию по продуктам, одежде (одежда в космосе не стирается, а выбрасывается). Все есть. Дышать - тоже без вопросов, поскольку система жизнеобеспечения устроена таким образом, что недостатка кислорода быть не может.

С водой - да, зависимы от Земли. Но есть запас. На худой конец существует система регенерации воды из урины, позволяющая получить питьевую воду. Здесь вопрос эстетики, но в экспериментах ее и впрямь использовали для еды. Нормальная вода.

А что случилось с вашими грузовыми кораблями?

Андрей Борисенко: Посмешу: с канувшим в Лету грузовым кораблем из моего первого полета произошла удивительная вещь. Корабль свалился в тайгу, а кто-то из журналистов, поговорив с кем-то из космонавтов, написал, что спаслась одна колбаса.

Рассказываю, как было на самом деле. Моему коллеге Александру Самокутяеву его супруга хотела послать палку твердокопченой колбаски. Положила в посылку, но не приняли почему-то колбасу. Так колбаса не полетела на орбиту и потому осталась в сохранности. А в семье космонавта укоренился обычай: кто из родных и знакомых боялся летать на самолетах, ему отрезали кусочек той самой колбаски. Для лечения страха.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Вы десять лет доказывали, что здоровы, чтобы попасть в отряд космонавтов.

Андрей Борисенко: Мечтал о полетах с раннего детства. Поступил в Ленинградский Военно-механический институт, окончил его. Подал заявление в отряд космонавтов. И … не взяли. Потом, действительно, десять лет доказывал, что здоров.

Тогда я встал перед выбором: либо нужно менять желания, либо пытаться достигнуть мечты. Мне повезло: я познакомился с очень опытным медицинским экспертом, который предложил мне участвовать в долгосрочной программе исследований здоровья.

Через десять лет он написал положительное заключение. Потом снова была комиссия, снова тесты. И меня приняли в отряд космонавтов! Все эти 10 лет я работал на космос: в ЦУПе, где прошел путь от инженера до сменного руководителя полета.

Поэтому всем могу посоветовать: не сдавайтесь, верьте в мечту. И каждый день делайте шаги в ее сторону. Только так победите. С Новым годом!

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