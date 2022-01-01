В калининградских отелях в праздники заняты 80 процентов номеров

В Калининградской области на новогодние праздники забронировано 80 процентов номеров в отелях. Уровень бронирования может возрасти до 90 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального министерства по культуре и туризму Андрея Ермака.

Согласно прогнозам, в период новогодних каникул самый западный российский регион посетят более 60 тысяч гостей. В начале января 2021-го, для сравнения, область посетили примерно 53 тысячи человек.

В основном во время январских каникул туристы приезжают в Калининградскую область ради культурно-познавательного отдыха. Поэтому большой популярностью пользуется Калининград с его уникальными музеями, многие из которых будут работать в начале года.

Сложно найти свободное жилье и в курортных городах - Зеленоградске и Светлогорске. Согласно данным популярного отельного агрегатора, в Зеленоградске со 2 по 9 января недоступно 75 процентов жилья, в Светлогорске - 77 процентов.