В горах Сочи из-за снегопада объявили опасность схода лавин

МЧС объявило экстренное предупреждение в горах Сочи. С 1 по 3 января на высоте выше 1500 метров ожидается опасность схода лавин, такой же прогноз действует на высотах выше 2500 метров до 4 января в горах на территории всей Кубани.

"По информации синоптиков, 1 и 2 января по территории Сочи проходит холодный атмосферный фронт. В связи с этим местами в городе ожидаются сильные дожди, в средних и высоких горах пройдут сильные снегопады, которые повысят уровень лавинной опасности. Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности. В связи с экстренным предупреждение спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода снежных масс. Чаще всего лавины образуются на голых склонах крутизной более 30 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

"При попадании под лавину или обвал нужно постараться укрыться под скалой, за стволом большого дерева, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Если вас захлестнуло лавиной, необходимо делать широкие движения руками, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока. Как только сошел снежный покров двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричите - берегите дыхание".

В случае ЧС необходимо звонить по номерам 101, 112.