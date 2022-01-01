В Сочи курортный сбор увеличился до 50 рублей в сутки

В Сочи с 1 января курортный сбор увеличился до 50 рублей в сутки. На других территориях - до 30 рублей.

"Увеличение размера курортного сбора на главном курорте страны обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет региона, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры края - сообщили ТАСС в администрации Сочи. - А вот разница в сумме связана с тем, что Сочи имеет самый большой номерной фонд и протяженность территории. Порядка 40 процентов турпотока на курорты региона приходится на Сочи".

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в течение 2021 года курорты Кубани приняли порядка 16,5 миллионов отдыхающих, с туристов собрали более 164 миллионов рублей. Поэтому инициатива об увеличении курортного "налога", по мнению депутатов ЗСК, была ожидаемой.

- Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные средства, отметил спикер Закосбрания Юрий Бурлачко. - Сбор по-прежнему остается демократичным. С учетом ежегодно растущего турпотока поступления окажутся достаточными для того, чтобы заметно преобразить наши курорты, сделать их привлекательнее, повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынке туруслуг.

Кстати

Курортный сбор взимается на территории Сочи и городского округа Сириус, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска. А также Джубгского, Небугского, Новомихайловского, Шепсинского и Тенгинского поселений Туапсинского района, Должанского поселения Ейского района. Средства перечисляют отдыхающие от 18 лет и старше, проживающие в объекте размещения более суток. Жители Краснодарского края от сбора освобождены.