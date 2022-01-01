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01.01.2022 17:25
Рубрика: Общество

Видео: Какая атмосфера царила в Сочи у моря в первый день нового года

Текст: Ирина Белова
1 января в Сочи около моря немного промозгло и достаточно малолюдно. Со вчерашнего вечера на курорте с небольшими перерывами идет дождь - для новогодней ночи это уже привычная погода. Столбик термометра установился на отметке в +8 градусов. Туристы и местные жители, облачившись в дождевики и вооружившись зонтами, начали стягиваться к морю ближе к полудню. По дороге к набережной глаз радует распускающаяся мимоза, а нос - сладкий запах османтуса.

- Мы прилетели с семьей в Сочи из Москвы к Новому году, праздник отметили в ресторане, ночью выходили полюбоваться красочными фейерверками, а сегодня после позднего завтрака решили прогуляться к морю и подышать свежим воздухом, - рассказывает Елена. - Правда, пришлось одеться потеплее. Выпьем горячий кофе, покормим голодных чаек, покидаем галечные камешки в воду. Может, встретим морских купальщиков.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Сочи курортный сбор увеличился до 50 рублей в сутки

Купающихся в море я не увидела, зато на центральном пляже наблюдала стаю громко лающих бездомных собак, которых в последнее время на курорте можно встретить все чаще.

По словам администратора одной из пляжных территорий, сегодня несколько человек заходили в воду, температура которой примерно 10-15 градусов, но после бани на пляже, пользующейся в новогодние дни особой популярностью.

- Свободных мест уже нет, на 1 января было больше всего бронирований, - объяснила она. - В основном приходят компаниями. Кроме банного комплекса, можно арендовать теплое бунгало - не все же время в парной сидеть. Также желающие могут искупаться в уличном джакузи с горячей водой.

К слову, аренда бани на пляже на две персоны на два часа стоит 5490 рублей, дополнительный час обойдется в 2690, а теплое бунгало - 1790 рублей. Пуф мягкий оценили в 150 рублей за час, а шезлонг - в 300.

Хотя баня и электрическая, но с паром. Лучше париться с веником, который можно приобрести здесь же. Остались только дубовые и пихтовые, эвкалиптовые раскупили.

- У нас еще открыто кафе, но только четыре столика, которые расположены под крышей, - продолжает сотрудница. - Сегодня пока никто не заходил.

- А что-то погорячее есть? - интересуюсь я.

- Вы имеете в виду алкоголь? - недоумевает администратор.

- Нет, первое, что-то из супов.

- Да, уха с черноморским пеленгасом, домашняя лапша с курицей и яйцом и тыквенный крем-суп. И второе есть, и горячие напитки - от какао и витаминно-ягодных чаев до глинтвейна и масалы (клитории, заваренной на кокосовой молоке с имбирем и специями).

Завтра и послезавтра на море прогнозируют мощный шторм. А сегодня волны пока только набирают силу и пользуются популярностью, скорее, как фон для селфи.

Кстати

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие дни на Черноморском побережье облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-18, в отдельных районах 20-23. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +5…+7.

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