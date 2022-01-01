Рекордный суточный прирост заражений COVID-19 зафиксирован среди военных США в Японии

На военных базах США в японской префектуре Окинава зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом за весь период пандемии, передает телерадиокомпания NHK.

Как сообщают журналисты, за прошедшие сутки выявили 235 новых случаев инфицирования среди военнослужащих США. Специалисты высказывают опасения в связи с резким скачком распространения инфекции на американских объектах. Так, 31 декабря там было обнаружено 98 заболевших коронавирусом.

Региональные власти призывают местных граждан, контактировавших с американскими солдатами и офицерами, наблюдать за состоянием своего здоровья и в случае необходимости незамедлительно пройти тестирование на COVID-19.

Добавим, что среди японского населения уровень распространения коронавируса относительно невысокий. По официальным данным, 1 января на территории страны было зарегистрировано 535 новых случаев заражения инфекцией. При этом самые высокие показатели зафиксированы в столичном Токио (79 человек) и крупном мегаполисе Осака (70 человек).