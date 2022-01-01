Россияне с 1 января будут платить налог на вклады, превышающие млн рублей

Россияне, имеющие на счетах в банках более миллиона рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода в соответствии с законом, который вступил в силу в начале 2022 года.

Согласно документу, налог на доходы физлиц в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле (миллион рублей умножить на ключевую ставку ЦБ).

При расчете берется ставка ЦБ РФ на начало налогового периода - 1 января. Так, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей (то есть 4,25% от 1 млн рублей). Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Ранее налог по вкладу нужно было платить только в случае, если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку ЦБ РФ на пять процентных пунктов и более.