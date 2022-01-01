Кредитные организации должны обеспечить такую возможность через свой сайт или мобильное приложение, следует из указания ЦБ.
Нововведение последовало за ранее принятыми поправками в "антиотмывочный" закон. Согласно изменениям, клиентам не обязательно физически приходить в банк, чтобы стать его клиентами, но предварительно нужно сдать образцы лица и голоса в ЕБС.
ЕБС была запущена 1 июля 2018 года по инициативе Банка России. Система предназначалась для повышения доступности финансовых услуг через удаленную идентификацию клиента. Сбор биометрии должны были организовать банки в каждом отделении, затем регулятор пошел на послабление требований: в 80% отделений должна быть доступна такая опция. Сейчас сдать данные в ЕБС можно в 223 банках, а также в МФЦ "Мои документы".
ПАО "Ак Барс" Банк и АО "Почта Банк" уже запустили биометрическую идентификацию в мобильном приложении, рассказали их представители. ПАО "Московский кредитный банк" готовится к внедрению опции, уточнили в кредитной организации.
"Нововведение будет востребовано россиянами, поскольку благодаря биометрии можно стать клиентом банка и получить финансовые услуги, не выходя из дома, что особенно важно и удобно в условиях пандемии коронавируса, - отметили в пресс-службе ПАО "Ак Барс" Банк. - Технологии облегчают жизнь и значительно экономят время граждан".
Но пока россияне не слишком охотно сдают изображения лица и голосовые слепки, сообщала ранее "РГ": по данным ЦБ, в системе зарегистрированы лишь 216 тысяч человек. Для сравнения: число пользователей портала "Госуслуги" превышает 85 миллионов.
"Распространение ЕБС сдерживается низким уровнем информированности и мотивации населения, а также сильно преувеличенными страхами, связанными с возможными утечками данных, - указал заместитель президента - председателя правления АО "Почта Банк" Святослав Емельянов. - Кроме того, чтобы применение биометрических шаблонов стало массовым, нужно, чтобы технология вышла за пределы банковской индустрии. Важно, чтобы другие отрасли тоже подключились к процессу, и люди могли с помощью биометрического шаблона получить различные услуги и сервисы - как государственные, так и негосударственные. Вот тогда эта технология станет массовой, миллионной: банки будут заинтересованы оказывать услуги на базе удаленной идентификации, а клиенты ощутят преимущества и выгоды этих технологий".
В пресс-службе банка "Зенит" согласны, что население с настороженностью относится к сервисам идентификации и считает их недостаточно безопасными. "Массовый сегмент все еще предпочитает использовать в финансовых сделках оригиналы документов на бумажном носителе", - добавили представители кредитной организации.