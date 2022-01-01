С 1 января 2022 года банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения их идентификации по Единой биометрической системе (ЕБС).

Кредитные организации должны обеспечить такую возможность через свой сайт или мобильное приложение, следует из указания ЦБ.

Нововведение последовало за ранее принятыми поправками в "антиотмывочный" закон. Согласно изменениям, клиентам не обязательно физически приходить в банк, чтобы стать его клиентами, но предварительно нужно сдать образцы лица и голоса в ЕБС.

ЕБС была запущена 1 июля 2018 года по инициативе Банка России. Система предназначалась для повышения доступности финансовых услуг через удаленную идентификацию клиента. Сбор биометрии должны были организовать банки в каждом отделении, затем регулятор пошел на послабление требований: в 80% отделений должна быть доступна такая опция. Сейчас сдать данные в ЕБС можно в 223 банках, а также в МФЦ "Мои документы".

ПАО "Ак Барс" Банк и АО "Почта Банк" уже запустили биометрическую идентификацию в мобильном приложении, рассказали их представители. ПАО "Московский кредитный банк" готовится к внедрению опции, уточнили в кредитной организации.

"Нововведение будет востребовано россиянами, поскольку благодаря биометрии можно стать клиентом банка и получить финансовые услуги, не выходя из дома, что особенно важно и удобно в условиях пандемии коронавируса, - отметили в пресс-службе ПАО "Ак Барс" Банк. - Технологии облегчают жизнь и значительно экономят время граждан".

Но пока россияне не слишком охотно сдают изображения лица и голосовые слепки, сообщала ранее "РГ": по данным ЦБ, в системе зарегистрированы лишь 216 тысяч человек. Для сравнения: число пользователей портала "Госуслуги" превышает 85 миллионов.

"Распространение ЕБС сдерживается низким уровнем информированности и мотивации населения, а также сильно преувеличенными страхами, связанными с возможными утечками данных, - указал заместитель президента - председателя правления АО "Почта Банк" Святослав Емельянов. - Кроме того, чтобы применение биометрических шаблонов стало массовым, нужно, чтобы технология вышла за пределы банковской индустрии. Важно, чтобы другие отрасли тоже подключились к процессу, и люди могли с помощью биометрического шаблона получить различные услуги и сервисы - как государственные, так и негосударственные. Вот тогда эта технология станет массовой, миллионной: банки будут заинтересованы оказывать услуги на базе удаленной идентификации, а клиенты ощутят преимущества и выгоды этих технологий".

В пресс-службе банка "Зенит" согласны, что население с настороженностью относится к сервисам идентификации и считает их недостаточно безопасными. "Массовый сегмент все еще предпочитает использовать в финансовых сделках оригиналы документов на бумажном носителе", - добавили представители кредитной организации.