С 1 января страховые пенсии в среднем вырастут на тысячу рублей

Страховые пенсии с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%. А средний размер страховой пенсии превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.

В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер страховой пенсии в 2023 году вырастет до 17,9 тысяч рублей, в 2024 году - до 18,7 тысяч рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Это основная, базовая часть пенсии, гарантированная государством. Далее размер пенсии увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.