С 1 января заемщикам рассчитают личные кредитные рейтинги по единой шкале

У россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги. С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в Закон "О кредитных историях".

Заемщикам теперь будет проще понимать, смогут ли они рассчитывать на получение кредита. Фото: Getty Images

В кредитных историях появится больше сведений: теперь информацию о гражданах в бюро кредитных историй (БКИ) будут отправлять не только финансовые организации, но и ипотечные агенты, арбитражные управляющие, гаранты и даже лизингодатели. На основании этих данных будут составляться индивидуальные кредитные рейтинги россиян. Это числовое значение, которое характеризует платежеспособность клиента. Его будут рассчитывать БКИ.

"Изменяя закон, регулятор ввел определенные правила и требования к расчету рейтинга, что может сделать его более понятным и, возможно, востребованным для потребителей: вводится единая шкала - от 1 до 999 баллов, вводятся жесткие требования к интерпретации значения рейтинга - четыре единые категории - от низкого до очень высокого рейтинга",- уточнил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов отметил, что чем больше информации про клиента собирает кредитное агентство, тем выше точность прогноза по возможному дефолту клиента.

"Нововведение также поможет заемщикам понимать, можно ли рассчитывать на кредит, выявлять ошибки при расчете рейтинга и исправлять их (например, технические просрочки), - добавил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. - Кроме того, это может помочь снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента "повесили" кредиты".

Также уменьшится срок хранения кредитных историй - с 10 до 7 лет. "Снижение срока хранения записей в кредитной истории направлено на защиту интересов потребителей, - говорит Лагуткин. - Новые требования будут распространяться на отдельные записи в кредитной истории. Ранее погашенный 10 лет назад кредит не мог быть исключен из кредитной истории, если после его погашения были выданы новые кредиты. С введением новых формулировок закона такой кредит будет полностью исключен из кредитной истории спустя 7 лет, даже если после его погашения были получены новые кредиты. За счет этого часть важной для банков информации, безусловно, станет недоступной, но заемщики от этого выиграют".

С 1 января 2022 года граждане, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, смогут обращаться с заявлением непосредственно к источнику ее формирования - в банк или микрофинансовую организацию (МФО).

Оспорить содержание кредитной истории теперь можно будет, обратившись непосредственно в банк или микрофинансовую организацию

7 лет вместо 10 лет теперь будут храниться записи в кредитной истории.

Кредитор обязан такое заявление принять. Ранее для оспаривания заемщики должны были обращаться в БКИ. Банк России рекомендует банкам, МФО, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января 2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты. Это расширит возможности потребителей финансовых услуг - они смогут подавать заявления об оспаривании кредитных историй, когда у них нет возможности лично посетить офис источника формирования кредитных историй или отделение почты для подачи заявления.

Кроме того, Банк России будет строже контролировать БКИ. Регулятор сможет исключать из реестра БКИ самостоятельно, не дожидаясь решений арбитражных судов, если обнаружит, что организация допустила серьезное нарушение. ЦБ также станет критичнее относиться к работе БКИ и проверять, соблюдены ли правила информационной безопасности, каково качество управления в организации и обеспечение внутреннего контроля, стабильно ли бюро в финансовом плане, может ли оно обеспечить непрерывную деятельность.

Банк России будет строже относиться к работе бюро кредитных историй и сможет удалять их из реестра без решения арбитражного суда

"Уже введено разделение БКИ на два "класса": квалифицированные бюро, к которым будут применяться повышенные требования, и иные бюро, - пояснил Лагуткин. - Эти бюро разного уровня должны определенным образом взаимодействовать друг с другом в рамках предоставления отдельных услуг кредиторам, обмениваясь информацией между уровнями. Можно говорить о том, что создана двухуровневая система бюро кредитных историй наподобие той, которая была ранее создана среди банков: системно значимые и иные".

К квалифицированным бюро будут применяться существенно более высокие требования к финансовому положению, управлению, внутренним процессам, отказоустойчивости и много других.

Контроль

Банк России наделяется с 1 января 2022 года правом ограничивать банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче потребительских кредитов и займов.

До появления закона Банк России не мог напрямую ограничивать финансовые организации в выдаче кредитов и займов. Под ограничениями подразумевается либо запрет выдачи определенных видов кредитов (под действие закона попадают беззалоговые кредиты: потребительские, кредитные карты, микрозаймы) на определенный срок, либо ограничение на число выдач. К автомобильным и ипотечным кредитам ограничения применяться не будут.

Как ранее указывали в ЦБ, факторами для ограничения выдач необеспеченных кредитов в рамках закона может выступать высокий рост кредитования заемщиков с большой долговой нагрузкой в течение двух кварталов; рост кредитов за 12 месяцев, опережающий увеличение доходов населения за то же время; рост за 12 месяцев доли кредитов с просрочкой больше 90 дней, который превышает среднеарифметический размер задолженности по потребительским кредитам за тот же период; увеличение доли потребкредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд. Таким образом, несмотря на получение права на ограничения с 1 января 2022 года, Банк России, видимо, может начать применять их не ранее второго полугодия 2022 года.

Подготовил Роман Маркелов