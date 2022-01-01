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01.01.2022 07:48
Рубрика: Экономика

Субсидии на ЖКУ с января 2022 года смогут получать и должники

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут получить даже должники.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как пояснили в Минстрое, не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Еще одно нововведение - желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию. Оформить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.

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