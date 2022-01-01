Субсидии на ЖКУ с января 2022 года смогут получать и должники

С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут получить даже должники.

Как пояснили в Минстрое, не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Еще одно нововведение - желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию. Оформить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.