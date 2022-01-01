Ученый из Греции считает, что пандемия закончится в конце февраля

"Омикрон", вероятно, является последней мутацией коронавируса, считает известный в Греции ученый, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис.

По его словам, в Греции тенденция к росту числа заражений будет сохраняться до 20-22 января, а спустя месяц после пика эта "волна" иссякнет. "Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", - цитирует его РИА Новости. Ученый исходит из того, что расчет среднего еженедельного уровня заболеваемости является более точным методом по сравнению с ежедневным.

Схожего мнения, пусть и не в столь близкой перспективе, придерживаются многие ученые. На эту тенденцию указывают и недавние исследования в Шотландии, Англии и Южной Африке.

"Я чувствую, что этот штамм - первый шаг в процессе адаптации вируса к человеческой популяции, вызывающий более легкие симптомы", - рассказал британской Guardian доктор Джулиан Танг, профессор Лестерского Университета. "В каком-то смысле вирусу выгодно воздействовать на людей так, чтобы они не слишком тяжело болели, потому что тогда они могут ходить, вращаться в обществе и еще больше распространять вирус", - считает он.

Некоторые ученые в сфере здравоохранения предсказывают, что COVID-19 в конечном итоге будет проявляться как грипп. А профессор Мартин Хибберд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сказал Guardian: "Я думаю, что вирус очень скоро уйдет от пандемического штамма и станет легче и заразнее до такой степени, что, возможно, в будущем нужно будет думать лишь о вакцинации наиболее уязвимых слоев населения".