Установлены новые тарифы на переводы юрлиц в Системе быстрых платежей

Банк России установил в 2022 году тарифы для переводов между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в Системе быстрых платежей.

Категория переводов (В2В-операции) в СБП появилась с 1 января 2022 года. Стоимость таких операций для банков составит от 5 копеек до 3 рублей.

Сейчас СБП позволяет гражданам совершать по номеру телефона переводы между разными банками (С2С-операции), оплачивать товары и услуги по QR-коду (С2В-транзакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции).

Как рассказали "РГ" в Национальной системе платежных карт, сервисом оплаты товаров и услуг через СБП воспользовалось почти 4 млн россиян, которые совершили 11 млн платежей на 51 млрд рублей. Только с начала этого года число клиентов, которые совершали С2В-платежи через СБП, выросло в 15 раз, количество операций - в 14 раз, а сумма таких операций - в 12 раз, уточнили в НСПК.

"Мы уверены, что новый сервис будет востребован, ведь важным его преимуществом является то, что средства на счет получателя зачисляются мгновенно, - отметили в пресс-службе НСПК. - СБП работает круглосуточно и без выходных. Кроме того, указанные тарифы значительно ниже, чем у других сервисов."

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков подчеркнул, что для самозанятых, ИП и очень малых юрлиц на первом месте обычно размер комиссии за перевод, и озвученные тарифы выглядят достаточно привлекательно, что позволяет предположить большой интерес к новым сервисам со стороны этой части предпринимателей. В свою очередь, для крупных юрлиц при переводах средств очень важно удобство отражения этих операций в бухучете, и многие из них будут по инерции придерживаться алгоритмов, прописанных в их внутренних документах и реализованных в ИТ-системах, указал он. "А поскольку эти алгоритмы привязаны к обычным платежным поручениям, новые сервисы СБП будут приживаться среди таких юрлиц довольно долго", - считает Волков.