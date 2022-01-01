В Духовном управлении мусульман уточнят требования для хаджа

После новогодних праздников в Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) будут уточнены требования для совершающих малое паломничество к святыням ислама в Саудовскую Аравию. Это произойдет после того, когда первые российские паломники вернутся из этой страны, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Напомним, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V", Это разрешение позволяет совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина​​​. Паломники же, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", допускаться до поклонения святыням ислама в Мекке не будут.

- По моим данным - информация поступает со всей страны - в паломничество в Саудовскую Аравию с 1 января направятся несколько сот россиян, - сообщил Аббясов. - Когда они вернутся, после новогодних праздников мы уточним информацию для паломников по фактическим условиям пребывания в Саудовской Аравии: по карантину, порядку совершения молитв… Одно дело теория, другое практика.

Сегодня, про его словам, у россиян мусульманского вероисповедования очень высок спрос на паломничество к святыням ислама, потому что два у паломников не юыло возможности его совершить. А духовная потребность в этом никуда не делась.

Он уже напоминал собирающимся в паломничество, что по прибытии каждый из них должен пройти трехдневный карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест, а также скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.