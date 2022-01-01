Новости

Раввин рассказал, можно ли поздравлять евреев с Новым годом 22:50
В Духовном управлении мусульман уточнят требования для хаджа 22:38
Протоиерей Абрамов: Власти Австрии игнорируют мнение христиан об эвтаназии 22:33
Чемпион Италии "Интер" интересуется Миранчуком 22:18
Команда Головина "Монако" осталась без тренера 22:12
КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов 21:35
До 1 387 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 21:24
В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры 21:20
Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы на Донбассе 21:04
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы "Ямал-Европа" 20:19
Южная Корея отчиталась о рекордных показателях экспорта по итогам 2021 года 19:32
Стало известно, кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею 19:22
В Подмосковье пять человек пострадали в крупном ДТП 19:10
Путин присвоил госнаграды дипломатам 19:07
В новогоднюю ночь хулиганы во Франции сожгли 874 автомобиля 19:02
Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ 18:35
В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной 18:34
Военные ЗВО помогут справиться со снежными завалами на дорогах 18:19
Ким Чен Ын определил важнейшие задачи для КНДР на 2022 г 18:12
На Кубани в новогоднюю ночь родились 53 малыша 18:10
Запасы газа в украинских ПХГ почти на 43% ниже прошлогодних 17:46
Под Рязанью москвич погиб от фейерверка 17:26
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей 16:44
В Пусане такси упало на автомобили, вылетев с пятого этажа ТЦ 16:28
Рекордный суточный прирост заражений COVID-19 зафиксирован среди военных США в Японии 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 22:38
Рубрика: Общество

В Духовном управлении мусульман уточнят требования для хаджа

Текст: Елена Яковлева

После новогодних праздников в Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ) будут уточнены требования для совершающих малое паломничество к святыням ислама в Саудовскую Аравию. Это произойдет после того, когда первые российские паломники вернутся из этой страны, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"

Напомним, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V", Это разрешение позволяет совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина​​​. Паломники же, привитые любой российской вакциной, кроме двухкомпонентного "Спутника V", допускаться до поклонения святыням ислама в Мекке не будут.

- По моим данным - информация поступает со всей страны - в паломничество в Саудовскую Аравию с 1 января направятся несколько сот россиян, - сообщил Аббясов. - Когда они вернутся, после новогодних праздников мы уточним информацию для паломников по фактическим условиям пребывания в Саудовской Аравии: по карантину, порядку совершения молитв… Одно дело теория, другое практика.

Сегодня, про его словам, у россиян мусульманского вероисповедования очень высок спрос на паломничество к святыням ислама, потому что два у паломников не юыло возможности его совершить. А духовная потребность в этом никуда не делась.

Он уже напоминал собирающимся в паломничество, что по прибытии каждый из них должен пройти трехдневный карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест, а также скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.

Общество Религия

Главное сегодня

С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"
Коммуналка подорожает с середины года
За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах
На оружие станут выдавать электронные лицензии
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год