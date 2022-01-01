В Японии планируют испытать вакцину с пожизненной защитой от COVID-19

Над исследованиями работает группа ученых из Токийского института медицинских наук под руководством профессора Митинори Кохары. По мнению специалистов, новый препарат в случае его создания кардинальным образом повлияет на ход борьбы человечества с опасной инфекцией и в конечном итоге позволит многим странам сэкономить огромные финансовые средства, которые в настоящее время идут на иммунизацию людей и предотвращение пандемии.

Первая и вторая фазы клинических испытаний, в которых примут участие около 150-200 волонтеров, начнутся в начале следующего года. Среди добровольцев будут как переболевшие коронавирусом, так и привившиеся от COVID-19.

По данным издания, в основу инновационной разработки положена вакцина от оспы, которая во второй половине XX века помогла человечеству окончательно забыть об этом смертельном заболевании. Последний случай заражения оспой был зафиксирован в 1977 году. Если эксперимент завершится успехом, "пожизненная" вакцина от COVID-19 может появиться на рынке уже в 2024 году.

Представители Токийского института медицинских наук утверждают, что их средство не будет обладать серьезными побочными эффектами, но и не потребует особых условий для хранения или транспортировки, что позволит доставлять его даже в самые отдаленные уголки мира с жарким климатом.