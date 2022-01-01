В Японии планируют создать вакцину с пожизненной защитой от COVID-19

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma запланировала на 2023 год клинические испытания вакцины с пожизненным иммунитетом к COVID-19. Об этом сообщает Japan Times.

Сейчас над ней работает группа ученых Токийского института медицинских наук, возглавляемая профессором Митинори Кохарой​​​. За основу они взяли вакцину против оспы. По задумке ученых, в рекомбинантный вирус осповакцины внедряется спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.

Эксперименты на мышах показали, что разработка дает животному пожизненный иммунитет к вирусу, на что не способна ни одна из ныне существующих вакцин. К тому же препарат можно хранить в сухом виде при комнатной температуре.