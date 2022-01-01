В Киргизии приостановили вещание нескольких российских телеканалов

В Киргизии за нарушение местного законодательства приостановили вещание четырех российских телеканалов - "8 канал", "РТВ Медиа", "НТВ КейДжи" и "Домашний".

По данным министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, речь идет о соблюдении норм по вещанию на государственном языке (не менее 50 процентов), производству и размещению отечественного контента (также не менее 50 процентов).

Кроме того, на основании поданного заявления об аннулировании выданного разрешения в Киргизии с 1 января 2022 года перестал выходить в эфир телеканал "Рен ТВ".

Указанные СМИ, как сообщили в минкультуры, ранее уже получали предупреждения и штрафы.