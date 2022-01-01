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01.01.2022 16:28
Рубрика: В мире

В Пусане такси упало на автомобили, вылетев с пятого этажа ТЦ

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Трагическое ДТП, напоминающее кадры из боевика, произошло среди бела дня 30 декабря в южнокорейском Пусане. В микрорайоне Ёнсан по невыясненным пока причинам с пятого этажа торгового центра, пробив стену, вылетела машина такси и упала на дорогу, где в это время находились автомобили, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

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На месте происшествия погиб водитель такси - мужчина в возрасте старше 70 лет, еще как минимум семь человек - пассажиры и водители других автомобилей и прохожие - получили сильные ранения. В общей сложности пострадали 15 автомобилей и мотоцикл.

Согласно предварительной версии, такси стало выезжать с пятого этажа по дороге, которая вела на нижние этажи, однако по неясным пока причинам водитель не сбавил скорость на повороте, а наоборот с большим ускорением поехал прямо, пробив в итоге стену торгового центра, после чего автомобиль и вылетел на улицу. На видео с места происшествия видно, как автомобиль буквально летит из здания под действием инерции скорости.

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