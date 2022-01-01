В Швейцарии с 1 января можно свободно менять пол и имя в официальных документах

В Швейцарии сменить пол в паспорте теперь так же просто, как поменять фамилию. Она присоединилась к нескольким другим европейским странам - Ирландии, Бельгии, Португалии и Норвегии, в которых разрешено записывать другой пол в официальных документах без подтверждения его физической смены.

Как сообщает информационное агентство Reuters, теперь каждый человек старше 16 лет сможет сменить имя, фамилию и пол в документах без каких-либо дополнительных справок, а только лишь на основании своего заявления в органы ЗАГС. Сделать это могут и несовершеннолетние и недееспособные граждане, но лишь с согласия родителя или опекуна.

Ранее в некоторых швейцарских кантонах требовали справку от врача, подтверждающую, что человек идентифицирует себя с другим полом. А в некоторых регионах для внесения соответствующих изменений в документы нужно было пройти гормональную терапию или операцию по смене пола. Что касается имени, чтобы поменять его, нужно было доказать, что неофициально человек уже несколько лет использует новое имя. И хотя Швейцария считалась одной из наиболее консервативных стран Европы в том, что касается вопросов смены пола, год назад парламент страны проголосовал за упразднение любых бюрократических проволочек. Тогда консерваторы потребовали вынести этот вопрос на общенациональный референдум. Он состоялся в сентябре текущего года. Большинство жителей страны поддержали этот законопроект.

Заметим, что всего в мире 20 государств, где вопрос выбора половой принадлежности не связан с соответствующими медицинскими процедурами.