Во Франции с 3 января вводится масочный режим для детей с шести лет

Требование носить маски в общественных местах с 3 января распространится во Франции на детей с шести до десяти лет. Об этом сообщается в постановлении, размещенном в официальном бюллетене законодательства страны.

До сих пор носить маски в местах общественного пользования, в том числе в транспорте, должны были французы старше 11 лет. Теперь это коснется и тех, кто помладше, но в тех случаях, когда они не находятся на занятиях - творческих или спортивных.

Напомним, что эпидемическую ситуацию во Франции специалисты называют критической. Число заражений превысило 200 тысяч в сутки, и президент этой страны Эмманюэль Макрон предупредил граждан в новогоднем обращении, что ближайшие недели будут очень трудными.

Ранее премьер-министр Жан Кастекс объявил, что с 3 по 23 января будет запрещено принимать пищу и употреблять напитки в кинотеатрах, театрах, а также в общественном транспорте и на стадионах. Кроме того, "там, где это возможно" будет введена удаленная работа, по меньшей мере, на три дня в неделю.