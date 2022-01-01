Военные ЗВО помогут справиться со снежными завалами на дорогах

В европейской части России обещают наступление холодов и обильные снегопады, в связи с чем в Воронежской области генералы сформировали оперативную группу для помощи гражданскому населению.

В нее вошли прошедшие специальную подготовку солдаты и офицеры инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа. В их распоряжении - техника для расчистки снежных заносов на дорогах и в населенных пунктах.

В пресс-службе ЗВО рассказали, что все специалисты сдали зачеты по прокладке маршрутов следования военных и гражданских машин. Выполнить эту работу военным помогут путепрокладчики БАТ-2 и инженерные машины разграждения ИМР-2, необходимые для ликвидации древесно-снежных завалов.

"В случае невозможности продолжения движения по маршруту военные инженеры организуют наведение временных мостов при помощи мостоукладчиков ТММ-3", - отметили в пресс-службе округа.