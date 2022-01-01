ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. Информация об этом внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

В новом определении "игромания" признается как чрезмерное увлечение компьютерными играми.

"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей", - рассказал РИА Новости эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Отметим, что представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.