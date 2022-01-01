Врач рассказал, как справиться с похмельем

Несмотря на нагрузку во время новогодней ночи, есть пару советов, которые помогут "завести" организм, заявил врач Андрей Кондрахин.

По его словам, систему пищеварения можно "запустить" благодаря куриному бульону, супу или борщу.

"Система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. Если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо. Когда поступает легкая еда, она начинает функционировать", - сказал Кондрахин в эфире радио Sputnik.

Если человек не способен выпить суп или бульон, то ему надо полежать, чтобы почки смогли очистить организм от вредных веществ, объяснил врач.

Однако если отравление все же произошло, то человеку надо принять горизонтальное положение, чтобы другие органы активно снабжались кровью.

"Это важно, потому что печень, которая не справляется с интоксикацией алкоголем, часть вредных веществ выбрасывает в кровь, а почки постепенно фильтруют все это. Таким образом мы быстрее освобождаемся от интоксикации", - заключил Кондрахин.

В то же время британские ученые проверили результаты 21 исследования средств против похмелья и сделали вывод, что ни одно из них не в состоянии предотвратить вызванное чрезмерным потреблением алкоголя похмелье. Соответствующая статья опубликована в журнале Addiction.