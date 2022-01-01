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01.01.2022 12:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2472
  • 2 Санкт-Петербург 1534
  • 3 Московская область 1271
  • 4 Свердловская область 499
  • 5 Краснодарский край 496
  • 6 Челябинская область 475
  • 7 Иркутская область 450
  • 8 Пермский край 428
  • 9 Красноярский край 415
  • 10 Алтайский край 404
  • 11 Приморский край 392
  • 12 Ростовская область 378
  • 13 Ленинградская область 344
  • 14 Хабаровский край 339
  • 15 Новосибирская область 322
  • 16 Омская область 319
  • 17 Самарская область 312
  • 18 Нижегородская область 312
  • 19 Кемеровская область 310
  • 20 Ставропольский край 286
  • 21 Тюменская область 271
  • 22 Воронежская область 262
  • 23 Саратовская область 258
  • 24 Тверская область 253
  • 25 Республика Башкортостан 251
  • 26 Волгоградская область 249
  • 27 Владимирская область 227
  • 28 Архангельская область 217
  • 29 Ярославская область 217
  • 30 Тульская область 216
  • 31 Кировская область 201
  • 32 Тамбовская область 195
  • 33 Брянская область 193
  • 34 Амурская область 187
  • 35 Астраханская область 184
  • 36 Пензенская область 184
  • 37 Калининградская область 177
  • 38 Республика Коми 168
  • 39 Республика Карелия 164
  • 40 Республика Бурятия 159
  • 41 Томская область 153
  • 42 Белгородская область 152
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 149
  • 44 Ивановская область 148
  • 45 Смоленская область 147
  • 46 Новгородская область 140
  • 47 Орловская область 137
  • 48 Курганская область 134
  • 49 Сахалинская область 130
  • 50 Забайкальский край 129
  • 51 Оренбургская область 127
  • 52 Псковская область 120
  • 53 Рязанская область 114
  • 54 Ульяновская область 113
  • 55 Калужская область 106
  • 56 Республика Дагестан 104
  • 57 Мурманская область 101
  • 58 Республика Саха (Якутия) 99
  • 59 Республика Крым 98
  • 60 Липецкая область 94
  • 61 Республика Татарстан 91
  • 62 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 63 Вологодская область 85
  • 64 Республика Адыгея 80
  • 65 Республика Хакасия 78
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 78
  • 67 Курская область 78
  • 68 Республика Северная Осетия-Алания 71
  • 69 Удмуртская Республика 68
  • 70 Республика Ингушетия 67
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 72 Республика Мордовия 65
  • 73 Республика Чувашия 58
  • 74 Чеченская Республика 57
  • 75 Севастополь 47
  • 76 Республика Марий Эл 41
  • 77 Костромская область 28
  • 78 Еврейская автономная область 25
  • 79 Республика Алтай 24
  • 80 Камчатский край 19
  • 81 Республика Калмыкия 15
  • 82 Магаданская область 14
  • 83 Республика Тыва 13
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 519 733 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
  • 2. Костромская область 0,06%
  • 3. Чукотский автономный округ 0,07%
За последние сутки подтверждено 847 смертей
  1. Москва 67
  2. Санкт-Петербург 56
  3. Московская область 46
  4. Красноярский край 38
  5. Челябинская область 27
  6. Воронежская область 26
  7. Нижегородская область 26
  8. Свердловская область 26
  9. Алтайский край 23
  10. Республика Крым 22
  11. Ставропольский край 22
  12. Ростовская область 20
  13. Республика Чувашия 19
  14. Ярославская область 18
  15. Самарская область 18
  16. Брянская область 17
  17. Краснодарский край 17
  18. Волгоградская область 17
  19. Иркутская область 17
  20. Республика Башкортостан 16
  21. Новосибирская область 13
  22. Тульская область 12
  23. Ульяновская область 12
  24. Тюменская область 12
  25. Рязанская область 11
  26. Саратовская область 11
  27. Омская область 11
  28. Республика Хакасия 10
  29. Кабардино-Балкарская Республика 9
  30. Республика Северная Осетия - Алания 9
  31. Липецкая область 8
  32. Вологодская область 8
  33. Астраханская область 8
  34. Пензенская область 8
  35. Забайкальский край 8
  36. Тамбовская область 7
  37. Ленинградская область 7
  38. Республика Бурятия 7
  39. Курская область 6
  40. Республика Коми 6
  41. Псковская область 6
  42. Пермский край 6
  43. Белгородская область 5
  44. Калужская область 5
  45. Орловская область 5
  46. Республика Татарстан 5
  47. Оренбургская область 5
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  49. Приморский край 5
  50. Ивановская область 4
  51. Смоленская область 4
  52. Тверская область 4
  53. Республика Карелия 4
  54. Новгородская область 4
  55. Республика Мордовия 4
  56. Кемеровская область 4
  57. Хабаровский край 4
  58. Сахалинская область 4
  59. Костромская область 3
  60. Архангельская область 3
  61. Мурманская область 3
  62. Республика Адыгея 3
  63. Карачаево-Черкесская Республика 3
  64. Республика Марий Эл 3
  65. Удмуртская Республика 3
  66. Курганская область 3
  67. Владимирская область 2
  68. Калининградская область 2
  69. Республика Дагестан 2
  70. Республика Ингушетия 2
  71. Чеченская Республика 2
  72. Кировская область 2
  73. Республика Тыва 2
  74. Республика Саха (Якутия) 2
  75. Республика Калмыкия 1
  76. Республика Алтай 1
  77. Томская область 1

За весь период по России умерло 309 707 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 144 человека
  1. Москва 2358
  2. Иркутская область 2311
  3. Омская область 1496
  4. Самарская область 1385
  5. Воронежская область 1363
  6. Московская область 1342
  7. Нижегородская область 1098
  8. Пермский край 900
  9. Владимирская область 898
  10. Хабаровский край 836
  11. Санкт-Петербург 778
  12. Ярославская область 743
  13. Смоленская область 721
  14. Ростовская область 704
  15. Пензенская область 682
  16. Ленинградская область 657
  17. Алтайский край 637
  18. Тюменская область 604
  19. Свердловская область 603
  20. Ставропольский край 559
  21. Приморский край 503
  22. Челябинская область 479
  23. Саратовская область 469
  24. Краснодарский край 461
  25. Красноярский край 455
  26. Томская область 416
  27. Астраханская область 385
  28. Курская область 382
  29. Новосибирская область 381
  30. Республика Коми 362
  31. Республика Башкортостан 349
  32. Оренбургская область 343
  33. Кемеровская область 309
  34. Ивановская область 306
  35. Вологодская область 293
  36. Республика Саха (Якутия) 284
  37. Архангельская область 278
  38. Кировская область 269
  39. Республика Бурятия 266
  40. Амурская область 256
  41. Волгоградская область 252
  42. Мурманская область 245
  43. Тверская область 232
  44. Курганская область 231
  45. Брянская область 229
  46. Орловская область 215
  47. Ханты-Мансийский автономный округ 210
  48. Тульская область 200
  49. Удмуртская Республика 198
  50. Белгородская область 194
  51. Забайкальский край 193
  52. Калининградская область 190
  53. Республика Крым 189
  54. Республика Карелия 181
  55. Ямало-Ненецкий автономный округ 158
  56. Республика Мордовия 152
  57. Тамбовская область 151
  58. Сахалинская область 151
  59. Рязанская область 145
  60. Псковская область 144
  61. Ульяновская область 130
  62. Калужская область 120
  63. Республика Северная Осетия - Алания 105
  64. Республика Адыгея 96
  65. Республика Дагестан 91
  66. Республика Тыва 91
  67. Кабардино-Балкарская Республика 88
  68. Республика Марий Эл 87
  69. Еврейская автономная область 74
  70. Липецкая область 57
  71. Карачаево-Черкесская Республика 56
  72. Республика Чувашия 56
  73. Камчатский край 53
  74. Чеченская Республика 48
  75. Новгородская область 42
  76. Республика Ингушетия 33
  77. Магаданская область 33
  78. Севастополь 24
  79. Республика Татарстан 24
  80. Республика Алтай 19
  81. Республика Калмыкия 15
  82. Чукотский автономный округ 12
  83. Костромская область 5
  84. Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 497 063.

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