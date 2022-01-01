За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,3% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2472

2 Санкт-Петербург 1534

3 Московская область 1271

4 Свердловская область 499

5 Краснодарский край 496

6 Челябинская область 475

7 Иркутская область 450

8 Пермский край 428

9 Красноярский край 415

10 Алтайский край 404

11 Приморский край 392

12 Ростовская область 378

13 Ленинградская область 344

14 Хабаровский край 339

15 Новосибирская область 322

16 Омская область 319

17 Самарская область 312

18 Нижегородская область 312

19 Кемеровская область 310

20 Ставропольский край 286

21 Тюменская область 271

22 Воронежская область 262

23 Саратовская область 258

24 Тверская область 253

25 Республика Башкортостан 251

26 Волгоградская область 249

27 Владимирская область 227

28 Архангельская область 217

29 Ярославская область 217

30 Тульская область 216

31 Кировская область 201

32 Тамбовская область 195

33 Брянская область 193

34 Амурская область 187

35 Астраханская область 184

36 Пензенская область 184

37 Калининградская область 177

38 Республика Коми 168

39 Республика Карелия 164

40 Республика Бурятия 159

41 Томская область 153

42 Белгородская область 152

43 Ханты-Мансийский автономный округ 149

44 Ивановская область 148

45 Смоленская область 147

46 Новгородская область 140

47 Орловская область 137

48 Курганская область 134

49 Сахалинская область 130

50 Забайкальский край 129

51 Оренбургская область 127

52 Псковская область 120

53 Рязанская область 114

54 Ульяновская область 113

55 Калужская область 106

56 Республика Дагестан 104

57 Мурманская область 101

58 Республика Саха (Якутия) 99

59 Республика Крым 98

60 Липецкая область 94

61 Республика Татарстан 91

62 Кабардино-Балкарская Республика 90

63 Вологодская область 85

64 Республика Адыгея 80

65 Республика Хакасия 78

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 78

67 Курская область 78

68 Республика Северная Осетия-Алания 71

69 Удмуртская Республика 68

70 Республика Ингушетия 67

71 Карачаево-Черкесская Республика 66

72 Республика Мордовия 65

73 Республика Чувашия 58

74 Чеченская Республика 57

75 Севастополь 47

76 Республика Марий Эл 41

77 Костромская область 28

78 Еврейская автономная область 25

79 Республика Алтай 24

80 Камчатский край 19

81 Республика Калмыкия 15

82 Магаданская область 14

83 Республика Тыва 13

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 519 733 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%

2. Костромская область 0,06%

3. Чукотский автономный округ 0,07% За последние сутки подтверждено 847 смертей Москва 67 Санкт-Петербург 56 Московская область 46 Красноярский край 38 Челябинская область 27 Воронежская область 26 Нижегородская область 26 Свердловская область 26 Алтайский край 23 Республика Крым 22 Ставропольский край 22 Ростовская область 20 Республика Чувашия 19 Ярославская область 18 Самарская область 18 Брянская область 17 Краснодарский край 17 Волгоградская область 17 Иркутская область 17 Республика Башкортостан 16 Новосибирская область 13 Тульская область 12 Ульяновская область 12 Тюменская область 12 Рязанская область 11 Саратовская область 11 Омская область 11 Республика Хакасия 10 Кабардино-Балкарская Республика 9 Республика Северная Осетия - Алания 9 Липецкая область 8 Вологодская область 8 Астраханская область 8 Пензенская область 8 Забайкальский край 8 Тамбовская область 7 Ленинградская область 7 Республика Бурятия 7 Курская область 6 Республика Коми 6 Псковская область 6 Пермский край 6 Белгородская область 5 Калужская область 5 Орловская область 5 Республика Татарстан 5 Оренбургская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Приморский край 5 Ивановская область 4 Смоленская область 4 Тверская область 4 Республика Карелия 4 Новгородская область 4 Республика Мордовия 4 Кемеровская область 4 Хабаровский край 4 Сахалинская область 4 Костромская область 3 Архангельская область 3 Мурманская область 3 Республика Адыгея 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Марий Эл 3 Удмуртская Республика 3 Курганская область 3 Владимирская область 2 Калининградская область 2 Республика Дагестан 2 Республика Ингушетия 2 Чеченская Республика 2 Кировская область 2 Республика Тыва 2 Республика Саха (Якутия) 2 Республика Калмыкия 1 Республика Алтай 1 Томская область 1 За весь период по России умерло 309 707 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 144 человека Москва 2358 Иркутская область 2311 Омская область 1496 Самарская область 1385 Воронежская область 1363 Московская область 1342 Нижегородская область 1098 Пермский край 900 Владимирская область 898 Хабаровский край 836 Санкт-Петербург 778 Ярославская область 743 Смоленская область 721 Ростовская область 704 Пензенская область 682 Ленинградская область 657 Алтайский край 637 Тюменская область 604 Свердловская область 603 Ставропольский край 559 Приморский край 503 Челябинская область 479 Саратовская область 469 Краснодарский край 461 Красноярский край 455 Томская область 416 Астраханская область 385 Курская область 382 Новосибирская область 381 Республика Коми 362 Республика Башкортостан 349 Оренбургская область 343 Кемеровская область 309 Ивановская область 306 Вологодская область 293 Республика Саха (Якутия) 284 Архангельская область 278 Кировская область 269 Республика Бурятия 266 Амурская область 256 Волгоградская область 252 Мурманская область 245 Тверская область 232 Курганская область 231 Брянская область 229 Орловская область 215 Ханты-Мансийский автономный округ 210 Тульская область 200 Удмуртская Республика 198 Белгородская область 194 Забайкальский край 193 Калининградская область 190 Республика Крым 189 Республика Карелия 181 Ямало-Ненецкий автономный округ 158 Республика Мордовия 152 Тамбовская область 151 Сахалинская область 151 Рязанская область 145 Псковская область 144 Ульяновская область 130 Калужская область 120 Республика Северная Осетия - Алания 105 Республика Адыгея 96 Республика Дагестан 91 Республика Тыва 91 Кабардино-Балкарская Республика 88 Республика Марий Эл 87 Еврейская автономная область 74 Липецкая область 57 Карачаево-Черкесская Республика 56 Республика Чувашия 56 Камчатский край 53 Чеченская Республика 48 Новгородская область 42 Республика Ингушетия 33 Магаданская область 33 Севастополь 24 Республика Татарстан 24 Республика Алтай 19 Республика Калмыкия 15 Чукотский автономный округ 12 Костромская область 5 Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 497 063. Гинцбург рассказал, как питаться вакцинированным от коронавируса