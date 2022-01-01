За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2472
- 2 Санкт-Петербург 1534
- 3 Московская область 1271
- 4 Свердловская область 499
- 5 Краснодарский край 496
- 6 Челябинская область 475
- 7 Иркутская область 450
- 8 Пермский край 428
- 9 Красноярский край 415
- 10 Алтайский край 404
- 11 Приморский край 392
- 12 Ростовская область 378
- 13 Ленинградская область 344
- 14 Хабаровский край 339
- 15 Новосибирская область 322
- 16 Омская область 319
- 17 Самарская область 312
- 18 Нижегородская область 312
- 19 Кемеровская область 310
- 20 Ставропольский край 286
- 21 Тюменская область 271
- 22 Воронежская область 262
- 23 Саратовская область 258
- 24 Тверская область 253
- 25 Республика Башкортостан 251
- 26 Волгоградская область 249
- 27 Владимирская область 227
- 28 Архангельская область 217
- 29 Ярославская область 217
- 30 Тульская область 216
- 31 Кировская область 201
- 32 Тамбовская область 195
- 33 Брянская область 193
- 34 Амурская область 187
- 35 Астраханская область 184
- 36 Пензенская область 184
- 37 Калининградская область 177
- 38 Республика Коми 168
- 39 Республика Карелия 164
- 40 Республика Бурятия 159
- 41 Томская область 153
- 42 Белгородская область 152
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 149
- 44 Ивановская область 148
- 45 Смоленская область 147
- 46 Новгородская область 140
- 47 Орловская область 137
- 48 Курганская область 134
- 49 Сахалинская область 130
- 50 Забайкальский край 129
- 51 Оренбургская область 127
- 52 Псковская область 120
- 53 Рязанская область 114
- 54 Ульяновская область 113
- 55 Калужская область 106
- 56 Республика Дагестан 104
- 57 Мурманская область 101
- 58 Республика Саха (Якутия) 99
- 59 Республика Крым 98
- 60 Липецкая область 94
- 61 Республика Татарстан 91
- 62 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 63 Вологодская область 85
- 64 Республика Адыгея 80
- 65 Республика Хакасия 78
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 78
- 67 Курская область 78
- 68 Республика Северная Осетия-Алания 71
- 69 Удмуртская Республика 68
- 70 Республика Ингушетия 67
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 66
- 72 Республика Мордовия 65
- 73 Республика Чувашия 58
- 74 Чеченская Республика 57
- 75 Севастополь 47
- 76 Республика Марий Эл 41
- 77 Костромская область 28
- 78 Еврейская автономная область 25
- 79 Республика Алтай 24
- 80 Камчатский край 19
- 81 Республика Калмыкия 15
- 82 Магаданская область 14
- 83 Республика Тыва 13
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 519 733 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
- 2. Костромская область 0,06%
- 3. Чукотский автономный округ 0,07%
За последние сутки подтверждено 847 смертей
- Москва 67
- Санкт-Петербург 56
- Московская область 46
- Красноярский край 38
- Челябинская область 27
- Воронежская область 26
- Нижегородская область 26
- Свердловская область 26
- Алтайский край 23
- Республика Крым 22
- Ставропольский край 22
- Ростовская область 20
- Республика Чувашия 19
- Ярославская область 18
- Самарская область 18
- Брянская область 17
- Краснодарский край 17
- Волгоградская область 17
- Иркутская область 17
- Республика Башкортостан 16
- Новосибирская область 13
- Тульская область 12
- Ульяновская область 12
- Тюменская область 12
- Рязанская область 11
- Саратовская область 11
- Омская область 11
- Республика Хакасия 10
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Липецкая область 8
- Вологодская область 8
- Астраханская область 8
- Пензенская область 8
- Забайкальский край 8
- Тамбовская область 7
- Ленинградская область 7
- Республика Бурятия 7
- Курская область 6
- Республика Коми 6
- Псковская область 6
- Пермский край 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Орловская область 5
- Республика Татарстан 5
- Оренбургская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Приморский край 5
- Ивановская область 4
- Смоленская область 4
- Тверская область 4
- Республика Карелия 4
- Новгородская область 4
- Республика Мордовия 4
- Кемеровская область 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Костромская область 3
- Архангельская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Адыгея 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Удмуртская Республика 3
- Курганская область 3
- Владимирская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Республика Тыва 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Алтай 1
- Томская область 1
За весь период по России умерло 309 707 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 144 человека
- Москва 2358
- Иркутская область 2311
- Омская область 1496
- Самарская область 1385
- Воронежская область 1363
- Московская область 1342
- Нижегородская область 1098
- Пермский край 900
- Владимирская область 898
- Хабаровский край 836
- Санкт-Петербург 778
- Ярославская область 743
- Смоленская область 721
- Ростовская область 704
- Пензенская область 682
- Ленинградская область 657
- Алтайский край 637
- Тюменская область 604
- Свердловская область 603
- Ставропольский край 559
- Приморский край 503
- Челябинская область 479
- Саратовская область 469
- Краснодарский край 461
- Красноярский край 455
- Томская область 416
- Астраханская область 385
- Курская область 382
- Новосибирская область 381
- Республика Коми 362
- Республика Башкортостан 349
- Оренбургская область 343
- Кемеровская область 309
- Ивановская область 306
- Вологодская область 293
- Республика Саха (Якутия) 284
- Архангельская область 278
- Кировская область 269
- Республика Бурятия 266
- Амурская область 256
- Волгоградская область 252
- Мурманская область 245
- Тверская область 232
- Курганская область 231
- Брянская область 229
- Орловская область 215
- Ханты-Мансийский автономный округ 210
- Тульская область 200
- Удмуртская Республика 198
- Белгородская область 194
- Забайкальский край 193
- Калининградская область 190
- Республика Крым 189
- Республика Карелия 181
- Ямало-Ненецкий автономный округ 158
- Республика Мордовия 152
- Тамбовская область 151
- Сахалинская область 151
- Рязанская область 145
- Псковская область 144
- Ульяновская область 130
- Калужская область 120
- Республика Северная Осетия - Алания 105
- Республика Адыгея 96
- Республика Дагестан 91
- Республика Тыва 91
- Кабардино-Балкарская Республика 88
- Республика Марий Эл 87
- Еврейская автономная область 74
- Липецкая область 57
- Карачаево-Черкесская Республика 56
- Республика Чувашия 56
- Камчатский край 53
- Чеченская Республика 48
- Новгородская область 42
- Республика Ингушетия 33
- Магаданская область 33
- Севастополь 24
- Республика Татарстан 24
- Республика Алтай 19
- Республика Калмыкия 15
- Чукотский автономный округ 12
- Костромская область 5
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 497 063.