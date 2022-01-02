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02.01.2022 21:27
Рубрика: Власть

Более 484 тыс. военнослужащих прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили четверо военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 46,3 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 157,8 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 394 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 695 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 14 заболевших лечат гражданские медики. Еще 685 человек изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 13 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 178 человек.

Фото: РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть более тысячи человек, 180 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,5 тысячи пациентов, из которых более 11,7 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли более 484 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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