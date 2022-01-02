Чем опасен для нашей планеты астероид Апофис

Еще весной 2029 года астероид Апофис, который считался достаточно неожиданным гостем для нашей планеты, продолжит движение в стороны Земли скоростью 7,42 км в секунду. Его диаметр составляет порядка 393 метров, а вес достигает 27 тонн.

Эти выводы подтверждают и специалисты Российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По их оценкам, этот космический гость, который считается одним из наиболее опасных, приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысяч км, что близко к высоте орбит геостационарных спутников, траектория которых не превышает 35,8 тысяч километров.

Более того, по расчетам экспертов, если астероид столкнется с планетой, высвободившаяся при этом энергия составит 1717 мегатонн. Это в тридцать раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.

"Сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", - предупреждают в эксперты.