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02.01.2022 10:43
Рубрика: Власть

Чем отличаются РЛС "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении

Текст: Юрий Гаврилов
В рамках несения боевого дежурства в 2021 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что основу наземного эшелона этой системы составляют радиолокационные станции типа "Воронеж". Семь таких РЛС несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также на территории Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Кроме того, новую станцию строят в Мурманской области.

Фото: Компания "Базовые технологии"
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Ранее генеральный конструктор этой системы Сергей Боев заявил, что РЛС под Мурманском будет работать в дециметровом диапазоне. Известно, что новый оборонный объект, возводимый на холме высотой более 400 метров над уровнем моря, обеспечит радиолокационный контроль воздушного и космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением на севере страны. По словам Боева, эта станция окажется примерно в три раза мощнее всех уже созданных радиолокаторов.

Напомним, что строительство на территории России сети новых РЛС началось в 2005 году. Они отслеживают старты ракет по всему миру и будто гигантским щитом прикрывают Россию со всех направлений. К примеру, одна только станция в Енисейске контролирует все запуски баллистических ракет и траекторию полета космических объектов размером с теннисный мяч на громадной территории между Гренландией и Японией. Дежурная смена РЛС способна обнаружить и сопроводить до 500 подобных целей с расстояния до 6 тысяч километров.

Это не просто станция нового поколения, но и так называемой высокой заводской готовности. На строительную площадку ее элементы доставляют в контейнерах, которые собирают подобно детскому конструктору. На все - про все уходит от полутора до трех лет, в то время как раньше подобные РЛС возводили, по меньшей мере, в три раза дольше. И дело не только в минимальных сроках строительства. Станция "Воронеж" насыщена аппаратурой, с помощью которой специалистам требуются считанные минуты для определения места запуска ракеты, ее класса, возможной боевой нагрузки и траектории полета.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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