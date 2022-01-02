Число приходов и монастырей РПЦ в разных странах стабильно растет

Число приходов и монастырей Русской православной церкви в разных странах стабильно растет, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, Русская православная церковь не утратила единства на фоне действий раскольников на Украине.

- Наша церковь, объединяющая православных верующих России, Украины, Беларуси, Молдовы и других стран из-за вероломных действий раскольников и поддержавшего их Константинопольского патриарха не утратила своего единства и не умалилась, - отметил митрополит Иларион в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул также, что каноническая Украинская православная церковь, насчитывающая более 100 архиереев, более 250 монастырей и более двенадцати тысяч приходов, остается единой с Русской православной церковью, сохраняя внутри нее самоуправляемый статус. Число ее храмов не уменьшается, потому что вместо захваченных раскольниками храмов строятся новые.

Продолжается также рост всей Русской церкви во всем мире, она "продолжает стабильно прирастать приходами и монастырями".

- У нас было шесть с половиной тысяч приходов, а сейчас более сорока тысяч, было двадцать монастырей, а сейчас почти тысяча, - сказал глава ОВЦС.

По его словам, "это не повод для гордыни или победных реляций, это повод для того, чтобы благодарить Бога" и видеть в этом знак благоволения Божия к Русской православной церкви.