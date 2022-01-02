Читалка: Научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов

Число снятых фильмов в мире перевалило за 2,5 миллиона. Почему Коппола, Линч, Феллини стали классиками? За что картина "Летят журавли" получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля? Как с первых минут понять, стоит ли смотреть фильм или лучше его отложить? В издательстве "Бомбора" вышел "Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов".

Фото: Издательство "Бомбора".

По жанру это артбук. Его автор - журналист, психолог Надежда Железняк предлагает разборы 12 знаковых картин в истории мирового кино - от ранних до современности. С их помощью можно научиться понимать кинематограф, развить вкус к кино, а то и стать настоящим киногурманом. К каждому - рекомендации - когда смотреть ("когда ищете смысл жизни", "когда мечтаете о путешествии", "когда не понимаете своих детей" или "когда одиноко"), что почитать перед просмотром, интересные факты о режиссере (например, Паоло Соррентино - режиссер-самоучка, в университете он изучал торговлю и экономику), рассказ, зачем вообще смотреть картину, обязательное творческое задание, или, как его назвала автор "культтерапия".

"Умение анализировать, как фильм отразился именно в вашей душе, - важнейший навык для понимания того, как работает киноискусство, - говорит в предисловии Надежда Железняк. -Тем более, хороший фильм - это еще и возможность разобраться в своих личных вопросах".

Нажмите, чтобы увидеть фрагмент книги.

И шесть "злобных зрителей" тоже на своем месте - домохозяйка, искусствовед, феминистка, психолог, пенсионерка и бизнесмен вовремя вставляют свои комментарии. Нужно только выбрать, чье мнение ближе. Книга оформлена как ученическая или студенческая тетрадь - с пустыми полями, местами для заметок, для ведения дневника зрителя. В книге нет спойлеров - все интриги соблюдены. А все факты тщательно отобраны - только самое "вкусное". Предлагаем фрагмент книги о знаменитой картине Михаила Калатозова "Летят журавли". Текст предоставлен издательством "Бомбора".