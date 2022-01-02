Читалка: Научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов

Новости

В Петербурге задержкой авиарейса заинтересовалась прокуратура 14:42
В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone 14:26
Водитель Mercedes погиб в крупной аварии на МКАД 14:03
Водитель разбившегося под Рязанью автобуса был уставшим 13:36
В Подмосковье жилую высотку залило кипятком 13:24
Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием 12:58
Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России 12:55
В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис 12:43
Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань 12:37
Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22 12:32
Оперштаб: В Москве выявлено 1 824 новых случаев COVID-19 12:02
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии 12:00
Российские космонавты готовятся к первому в новом году выходу в открытый космос 11:47
Для войск РХБЗ разрабатывают робота с беспилотниками 11:29
Главе СК России доложат результаты проверки по ДТП в Рязанской области 11:08
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков 11:01
Посольство Израиля в Киеве осудило факельное шествие бандеровцев 10:54
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью 10:44
В Москве все пересадки на транспорте стали бесплатными 10:33
В Москве похолодает до минус 17 10:29
В Москве начался "Елочный круговорот" 10:17
Даниил Медведев проиграл свой первый матч на АТР Cup 10:00
МВД: Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного 09:50
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области 09:47
Транзит газа из России в Словакию через Украину упал на 41,7% 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
02.01.2022 14:00
Рубрика: Культура

Читалка: Научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов

Текст: Наталья Соколова
Число снятых фильмов в мире перевалило за 2,5 миллиона. Почему Коппола, Линч, Феллини стали классиками? За что картина "Летят журавли" получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля? Как с первых минут понять, стоит ли смотреть фильм или лучше его отложить? В издательстве "Бомбора" вышел "Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов".
Фото: Издательство "Бомбора".

По жанру это артбук. Его автор - журналист, психолог Надежда Железняк предлагает разборы 12 знаковых картин в истории мирового кино - от ранних до современности. С их помощью можно научиться понимать кинематограф, развить вкус к кино, а то и стать настоящим киногурманом. К каждому - рекомендации - когда смотреть ("когда ищете смысл жизни", "когда мечтаете о путешествии", "когда не понимаете своих детей" или "когда одиноко"), что почитать перед просмотром, интересные факты о режиссере (например, Паоло Соррентино - режиссер-самоучка, в университете он изучал торговлю и экономику), рассказ, зачем вообще смотреть картину, обязательное творческое задание, или, как его назвала автор "культтерапия".

"Умение анализировать, как фильм отразился именно в вашей душе, - важнейший навык для понимания того, как работает киноискусство, - говорит в предисловии Надежда Железняк. -Тем более, хороший фильм - это еще и возможность разобраться в своих личных вопросах".

Нажмите, чтобы увидеть фрагмент книги.

И шесть "злобных зрителей" тоже на своем месте - домохозяйка, искусствовед, феминистка, психолог, пенсионерка и бизнесмен вовремя вставляют свои комментарии. Нужно только выбрать, чье мнение ближе. Книга оформлена как ученическая или студенческая тетрадь - с пустыми полями, местами для заметок, для ведения дневника зрителя. В книге нет спойлеров - все интриги соблюдены. А все факты тщательно отобраны - только самое "вкусное". Предлагаем фрагмент книги о знаменитой картине Михаила Калатозова "Летят журавли". Текст предоставлен издательством "Бомбора".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Литература

Главное сегодня

ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью
За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года