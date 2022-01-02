Для войск РХБЗ разрабатывают робота с беспилотниками

В интересах войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух беспилотных летательных аппаратов на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что новый комплекс предназначается для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности. А также для ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время. В мирных условиях его можно будет применять для ликвидации последствий аварий на опасных с точки зрения заражения окружающей среды объектах.

"Наземные средства комплекса обеспечат ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче информации составит 25 км", - отметили в Минобороны РФ. Там добавили, что новый комплекс для войск РХБЗ оснастят помехозащищенной системой управления и передачи данных, а входящие в его состав роботы будут способны выполнять задачи как самостоятельно - в автоматическом режиме, так и под управлением оператора.

"Работа по созданию МРК-РХБЗ осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа", - сообщили в ведомстве.