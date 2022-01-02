Гинцбург рассказал о сроках поступления в оборот назальной вакцины

Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от коронавируса, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4", - передает ТАСС его слова.

По его словам, она будет эффективна п против "омикрона".

"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", - подтвердил Гинцбург.