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02.01.2022 10:00
Рубрика: Экономика

Госслужащие смогут получить прибавку к зарплате

Текст: Ольга Игнатова
В 2022 году возобновляет действие положение об индексации размеров окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы.

Как пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, по закону размеры окладов гражданских служащих должны ежегодно увеличиваться на размер инфляции.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Гражданские служащие получают денежное содержание за счет федерального и регионального бюджетов. Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы принимается президентом России по представлению правительства", - уточнил юрист.

Однако действие данной нормы было приостановлено федеральным законом от 08.12.2020 № 395-ФЗ до 1 января 2022 года.

"Поскольку решений о продлении действия положения данного закона принято не было, то срок приостановления истекает в первый день Нового года. Теперь дело за правительством, там должны быть выработаны предложения о размерах увеличения в 2022 году окладов денежного содержания госслужащих, которые направляются на утверждение главы государства", - добавил Соловьев.

Он напомнил, что последний раз оклады гражданских служащих индексировались летом 2020 года в соответствии с указом президента РФ от 13 июля 2020 г. № 455 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы".

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